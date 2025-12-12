L’ASP di Ragusa ha conferito l’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica al dottor Maurizio Parisi, a seguito di una procedura selettiva per titoli e colloquio. La nomina avrà durata quinquennale e consolida un percorso professionale iniziato nel 1991 all’interno della stessa struttura, dove Parisi ha ricoperto anche il ruolo di Direttore facente […]
Tir carico di ortaggi esce fuori strada. Ribaltamento parziale
12 Dic 2025 23:09
Intervento dei Vigili del Fuoco di Modica questa sera, intorno alle *21:20*, sulla *Strada Provinciale 49 Ispica–Pachino*, dove si è verificato un *incidente stradale autonomo* che ha coinvolto un *tir carico di ortaggi*.
Secondo quanto accertato, il mezzo pesante è uscito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. *L’autista è fortunatamente rimasto illeso*, nonostante l’impatto e il ribaltamento parziale del carico.
Il personale dei *Vigili del Fuoco* intervenuto sul posto ha provveduto immediatamente alla *messa in sicurezza dell’automezzo*, evitando ulteriori rischi per la viabilità e per l’ambiente circostante. Data la mole del carico, si è reso necessario attendere lo *scarico completo degli ortaggi* prima di procedere alla rimozione del tir.
Per le operazioni più complesse è stata richiesta anche l’autogru dei Vigili del Fuoco, inviata dalla *centrale di Ragusa*, attualmente in supporto alle squadre già presenti sul posto.
Presenti anche i *Carabinieri*, che hanno effettuato i rilievi di competenza e regolato la circolazione durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.
La viabilità potrebbe subire rallentamenti fino al completamento delle operazioni di recupero del mezzo.
