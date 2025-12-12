Tir carico di ortaggi esce fuori strada. Ribaltamento parziale

Intervento dei Vigili del Fuoco di Modica questa sera, intorno alle *21:20*, sulla *Strada Provinciale 49 Ispica–Pachino*, dove si è verificato un *incidente stradale autonomo* che ha coinvolto un *tir carico di ortaggi*.

Secondo quanto accertato, il mezzo pesante è uscito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. *L’autista è fortunatamente rimasto illeso*, nonostante l’impatto e il ribaltamento parziale del carico.

Il personale dei *Vigili del Fuoco* intervenuto sul posto ha provveduto immediatamente alla *messa in sicurezza dell’automezzo*, evitando ulteriori rischi per la viabilità e per l’ambiente circostante. Data la mole del carico, si è reso necessario attendere lo *scarico completo degli ortaggi* prima di procedere alla rimozione del tir.

Per le operazioni più complesse è stata richiesta anche l’autogru dei Vigili del Fuoco, inviata dalla *centrale di Ragusa*, attualmente in supporto alle squadre già presenti sul posto.

Presenti anche i *Carabinieri*, che hanno effettuato i rilievi di competenza e regolato la circolazione durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La viabilità potrebbe subire rallentamenti fino al completamento delle operazioni di recupero del mezzo.



