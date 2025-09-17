Studiare a Ragusa Ibla, tra bellezza barocca e futuro sostenibile: ecco tutti i corsi

«Bisogna essere intelligenti per venire a Ibla», scriveva Gesualdo Bufalino, cogliendo l’essenza di un luogo che non è solo scenario, ma esperienza. Studiare a Ragusa Ibla significa immergersi in un contesto unico: un campus naturale, sicuro e protetto, dove le pietre barocche patrimonio dell’Unesco si intrecciano con la vita studentesca, creando un ambiente stimolante per lo studio e la crescita personale.

Un’offerta formativa completa e variegata

La Struttura didattica speciale dell’Università di Catania a Ragusa Ibla propone corsi che spaziano dalla mediazione linguistica (con sei lingue a scelta, tra cui cinese, giapponese, arabo e lingua dei segni), alle discipline storico-filosofiche, fino all’economia e alle scienze motorie. Una proposta che si distingue per qualità, innovazione e un rapporto studenti-docenti tra i migliori in Italia.

Il costo della vita accessibile, la comunità accogliente, la vitalità culturale e sociale rendono Ibla un laboratorio ideale per chi vuole studiare in un contesto autentico e al tempo stesso internazionale.

Agraria: successo di iscrizioni al secondo anno

Tra i corsi di punta spicca la facoltà di Agraria, nello specifico Gestione dei Sistemi Produttivi Agrari Mediterranei , giunto al secondo anno di attività e già capace di intercettare un forte interesse da parte dei giovani. Le iscrizioni sono ancora in corso con risultati lusinghieri mentre a scienze motorie raggiunto il numero di iscrizioni essendo a numero chiuso ma sono sono previste già altre integrazioni per soddisfar ele richieste ececdenti.

Il corso forma professionisti in grado di operare nell’agricoltura mediterranea con competenze che spaziano dalla gestione sostenibile delle colture e degli allevamenti alla tutela delle risorse naturali, fino all’innovazione tecnologica applicata ai processi produttivi. Una proposta che si sposa perfettamente con le vocazioni del territorio ibleo, terra di eccellenze agroalimentari.

L’invito dell’assessore Iacono

L’assessore all’Università del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, sottolinea l’importanza della scelta di studiare a Ibla:

«Ci sono molte ottime ragioni per intraprendere il percorso universitario a Ragusa Ibla: il contesto storico-artistico che stimola la mente e lo spirito, il costo della vita contenuto, una comunità accogliente e vivace, e soprattutto un’offerta didattica completa che va dalle lingue alle scienze motorie fino ad Agraria. Studiare a Ragusa non significa soltanto ottenere un titolo, ma vivere un’esperienza formativa e umana che resta nel tempo».

La differenza che si vede

Ragusa Ibla si conferma dunque un polo universitario in crescita, capace di coniugare tradizione e innovazione. Se Bufalino invitava a “essere intelligenti per venire a Ibla”, oggi quella frase trova nuova attualità: qui lo studio non è mai solo teoria, ma esperienza di vita, radicata nel territorio e proiettata verso il futuro.

Studiare a Ragusa Ibla è la differenza che segna il domani.

