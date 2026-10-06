Studenti pendolari, ancora disagi: a rischio il diritto allo studio

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

A rischio il diritto allo studio; in sostanza, ad un mese dall’inizio della scuola, permangono i disagi per gli studenti che devono raggiungere gli istituti fuori dal territorio di Comiso. Orari incompatibili con ll’inizio delle lezioni e corse soppresse. Questo almeno emergerebbe dalle segnalazioni ricevute dal Comune di Comiso che ha deciso di scrivere al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture; lo comunica l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune, Giusi Cubisino.

“Dopo le iniziali rassicurazioni di alcune ditte di trasporto degli studenti pendolari, con le quali si spiegava che i disservizi erano temporanei e sarebbero stati risolti in breve tempo, abbiamo continuato a ricevere segnalazioni di studenti e genitori sul reiterarsi di tali disservizi quali l’incompatibilità degli orari con l’ingresso a scuola ma, addirittura, sulla soppressione di alcune corse che sta arrecando non pochi disagi agli alunni che si recano quotidianamente presso istituti superiori extraterritoriali” spiega Cubisino.

Servono interventu urgenti: “Abbiamo rappresentato tali problematiche alla ditta di trasporto e al Dipartimento regionale delle Infrastrutture chiedendo interventi urgenti e soluzioni tempestive, focalizzando con forza le criticità del trasporto scolastico, anche perché – conclude Giusi Cubisino- il diritto allo studio è fondamentale dunque, come amministrazione abbiamo il dovere di garantirlo concretamente e non possiamo permetterci di non porre la giusta e dovuta attenzione al problema”.

© Riproduzione riservata