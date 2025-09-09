Strade provinciali in Sicilia, 55 milioni dalla Regione: 3,8 milioni a Ragusa

l governo regionale stanzia 55 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali in Sicilia. Un intervento atteso e necessario, volto a garantire maggiore sicurezza e percorribilità in una rete viaria spesso compromessa da frane, smottamenti e anni di incuria.

L’avviso approvato dalla Giunta regionale, predisposto dall’assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, consentirà di finanziare progetti esecutivi immediatamente cantierabili presentati da Città metropolitane e Liberi consorzi.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha evidenziato la necessità di «ripartire le risorse in base a criteri oggettivi: il 50% legato alla popolazione residente e il restante 50% all’estensione chilometrica della rete viaria provinciale».

La ripartizione delle risorse per provincia

Ecco come verranno distribuiti i 55 milioni nei nove ambiti provinciali: Palermo: 11,4 milioni, Catania: 9,7 milioni, Messina: 7,2 milioni, Siracusa: 5,5 milioni, Agrigento: 4,7 milioni, Trapani: 4,6 milioni, Caltanissetta: 4,5 milioni, Ragusa: 3,8 milioni, Enna: 3,2 milioni.

Progetti e scadenze

Gli enti potranno presentare le richieste dal 15 settembre al 15 ottobre via PEC all’indirizzo: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

© Riproduzione riservata