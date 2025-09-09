Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Strade provinciali in Sicilia, 55 milioni dalla Regione: 3,8 milioni a Ragusa
09 Set 2025 11:23
l governo regionale stanzia 55 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali in Sicilia. Un intervento atteso e necessario, volto a garantire maggiore sicurezza e percorribilità in una rete viaria spesso compromessa da frane, smottamenti e anni di incuria.
L’avviso approvato dalla Giunta regionale, predisposto dall’assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, consentirà di finanziare progetti esecutivi immediatamente cantierabili presentati da Città metropolitane e Liberi consorzi.
L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha evidenziato la necessità di «ripartire le risorse in base a criteri oggettivi: il 50% legato alla popolazione residente e il restante 50% all’estensione chilometrica della rete viaria provinciale».
La ripartizione delle risorse per provincia
Ecco come verranno distribuiti i 55 milioni nei nove ambiti provinciali: Palermo: 11,4 milioni, Catania: 9,7 milioni, Messina: 7,2 milioni, Siracusa: 5,5 milioni, Agrigento: 4,7 milioni, Trapani: 4,6 milioni, Caltanissetta: 4,5 milioni, Ragusa: 3,8 milioni, Enna: 3,2 milioni.
Progetti e scadenze
Gli enti potranno presentare le richieste dal 15 settembre al 15 ottobre via PEC all’indirizzo: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
© Riproduzione riservata