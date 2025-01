Strada pericolosa. Necessari interventi per la provinciale Scicli Sampieri

La foto raffigura il disagio che si riscontra sulla provinciale Scicli Sampieri in prossimità del bivio per la contrada di Santa Rosalia. E’ un avvallamento pieno di acqua che tale diventa ogniqualvolta piove sul territorio. Il tratto è pericoloso perchè le acque formano una gigantesca pozzanghera galeotta di incidente stradali perchè le auto, nel transitare su questo tratto, rischiano di planare e finire o fuori strada o capottate. A rischio non è solo il tratto del bivio per la contrada Santa Rosalia ma anche altri “spezzoni” dell’arteria provinciale che da sempre è stata a rischio e causa di incidente stradali, anche mortali.

E’ ora che il Libero Consorzio comunale di Ragusa intervenga per ripristinare i danni ma sopratutto per risagomare la sede stradale eliminando i rischi costanti che essa mostra. Da non sottovalutare, al riguardo di questa rischiesta-necessità, l’alta densità di transito che si registra sulla provinciale di collegamento fra il centro abitato di Scicli e la frazione di Sampieri in cui vivono nei mesi estivi qualche migliaio di persone che aumentano, in maniera esponenziale, nei mesi estivi visto che proprio la borgata che guarda all’ex Fornace Penna è famosa per la sua movida.

