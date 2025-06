Stangata alla Real Normanna dopo la finale contro il Modica Calcio: 3 turni a porte chiuse e 6.000 euro di multa, ecco perchè

Una sconfitta sportiva maturata in un clima indegno. È questa la dura realtà che emerge dopo la finale playoff nazionale tra Modica Calcio e Real Normanna, finita 2-0 per i campani, ma con uno strascico di vergogna e violenza che ha portato oggi alla pronuncia della giustizia sportiva: squalifica del campo per tre giornate e una multa di 6.000 euro per la squadra di Aversa.

Secondo il referto ufficiale, la squadra ospite – il Modica Calcio – ha affrontato un ambiente ostile al limite dell’assurdo: il pullman della squadra danneggiato, un bicchiere colmo di urina lanciato in campo, sputi, insulti, minacce ai giocatori e addirittura un’irruzione negli spogliatoi da parte di tesserati o sostenitori della Real Normanna. Un’escalation di inciviltà culminata nel fatto che gli avversari hanno potuto lasciare lo stadio solo dopo le 19:00 e sotto scorta della Polizia.

