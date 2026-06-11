Spiagge più moderne e sicure nel Ragusano: finanziamenti regionali per 7 Comuni del territorio ibleo

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Le spiagge libere del Ragusano si preparano a cambiare volto grazie ai nuovi finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Siciliana nell’ambito del piano da 5 milioni di euro destinato a 81 Comuni costieri dell’Isola.

Anche il territorio ibleo è tra i principali beneficiari del provvedimento dell’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente, con risorse distribuite tra Acate, Ispica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria per un totale di oltre mezzo milione di euro.

I finanziamenti Comune per Comune

Nel dettaglio, le somme assegnate ai Comuni del Ragusano risultano così ripartite:

Acate: 76.000 euro

Ispica: 55.700 euro

Pozzallo: 77.080 euro

Ragusa: 125.000 euro

Santa Croce Camerina: 52.230 euro

Scicli: 40.459 euro

Vittoria: 74.187 euro

Risorse che saranno destinate alla riqualificazione delle spiagge libere, con interventi mirati al miglioramento dei servizi, della sicurezza e dell’accessibilità.

Un piano per migliorare qualità e attrattività delle coste

Il decreto regionale prevede una serie di interventi diffusi lungo le coste siciliane con l’obiettivo di rendere le spiagge più attrezzate, pulite e fruibili.

Tra le opere finanziabili figurano aree gioco per bambini, spazi dedicati agli animali domestici, docce pubbliche, servizi igienici a basso impatto ambientale, passerelle per l’accessibilità e torrette di avvistamento per i bagnini.

Particolare attenzione viene riservata alla sostenibilità ambientale, con l’impiego di materiali ecosostenibili e soluzioni progettuali pensate per ridurre l’impatto sui delicati ecosistemi costieri.

Spiagge più accessibili e sicure

Il programma punta anche a rafforzare l’inclusività e la sicurezza delle spiagge libere, migliorando la fruizione da parte di famiglie, anziani, giovani e persone con disabilità.

L’obiettivo è quello di colmare le criticità infrastrutturali ancora presenti in diversi tratti del litorale siciliano, elevando la qualità complessiva dell’offerta turistica e balneare.

Un investimento strategico per il turismo

L’intervento regionale si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione delle coste siciliane, considerate un asset fondamentale per l’economia del territorio.

Il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture balneari rappresenta infatti un elemento chiave per accrescere l’attrattività turistica della regione e rafforzarne la competitività a livello nazionale e internazionale.

Savarino: “Un risultato che migliora la qualità delle nostre spiagge”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, che definisce il provvedimento un passaggio significativo per la gestione delle coste siciliane.

“Per la prima volta con il governo Schifani la Regione investe sulla qualità dei servizi nelle spiagge – ha dichiarato –. La grande risposta dei Comuni dimostra che abbiamo intercettato un’esigenza reale. Le amministrazioni locali avranno ora le risorse per migliorare concretamente la qualità dei servizi per i bagnanti”.

Secondo l’assessore, gli interventi finanziati contribuiranno a rendere le spiagge siciliane più attrattive, sicure e sostenibili, rafforzando anche la capacità dei territori di ottenere riconoscimenti legati alla qualità ambientale e turistica.

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