Spampinato sul podio: a Veroli la scherma modicana brilla

L’anno nuovo si apre nel migliore dei modi per la Conad Scherma Modica, protagonista a Veroli (Frosinone) nella 2ª Prova di Qualificazione Assoluta Zona 2, appuntamento decisivo per l’accesso alle prove nazionali. La società modicana torna a casa con risultati di rilievo, confermando la solidità del progetto tecnico e la crescita costante dei propri atleti.

Nella prova di fioretto maschile, spicca il prestigioso terzo posto di Francesco Spampinato, autore di una gara di altissimo livello. Dopo un girone preliminare quasi perfetto, chiuso con appena quattro stoccate subite, l’atleta modicano si è presentato al tabellone di eliminazione diretta da numero uno, imponendo il proprio ritmo sin dai primi assalti.

Spampinato ha superato con autorevolezza il pesarese Lanari (15-12), il frascatano Papi (15-7), il romano Maio (15-10) e ancora il frascatano Alteri (15-7), mostrando solidità tecnica e grande lucidità. In semifinale è stato lo jesino Cercaci a interrompere la sua corsa, senza però compromettere un risultato che vale la qualificazione nazionale e il podio.

Insieme a Spampinato, hanno staccato il pass per la seconda prova nazionale di qualificazione, in programma a Brescia a fine mese, anche Leonardo Aprile nel fioretto maschile e Cecilia Raunisi nel fioretto femminile, confermando la profondità e la qualità del vivaio modicano.

Se il 2026 si apre con importanti riscontri agonistici, il finale del 2025 aveva già regalato soddisfazioni fuori dalla pedana. La giovane Sofia Spadaro, talento emergente della Conad Scherma Modica, è stata infatti premiata con il Trofeo Padua – Atleta Emergente della provincia di Ragusa, riconoscimento che certifica un percorso di crescita costante e risultati di rilievo a livello territoriale.

Riconoscimento di grande prestigio anche per il maestro Giancarlo Puglisi, insignito della Palma di Bronzo al Merito Tecnico Paralimpico, premio che valorizza l’impegno profuso nello sviluppo della scherma inclusiva, coniugando competenza tecnica, sensibilità educativa e attenzione ai valori dello sport.

Il bilancio complessivo è estremamente positivo per la Conad Scherma Modica, che continua a distinguersi nel panorama regionale e nazionale per risultati, progettualità e capacità di valorizzare giovani atleti, portando con orgoglio il nome di Modica sui palcoscenici più importanti della scherma italiana.

