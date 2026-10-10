Spaccano vetrina di un negozio con un masso; molti danni a Jungi per un magro bottino

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Avrebbero potuto portare via tutte le scarpe che volevano ed, invece, il loro unico obiettivo è stato quello di cercare soldi. Ma ne hanno trovati pochi, appena qualche decina di euro, nella cassa che hanno preso di mira dopo la violenta incursione all’interno di un negozio di calzature nel centralissimo viale 1° Maggio all’angolo con via dei Lillà.

Una zona molto transitata sia di giorno che di notte. I malviventi hanno agito nella notte fra giovedì e venerdì colpendo, con una grossa pietra, la grande vetrata di una delle porte di esposizione. Schegge di vetro ovunque nell’ampia sala di ingresso del negozio. Poi si sono diretti immediatamente alla cassa cercando del denaro.

Poca roba quello che hanno trovato al suo interno. I danni procurati superano di gran lunga il magro bottino che sono riusciti a portarsi via: poche decine di euro. Poi la fuga per non farsi intercettare nel caso in cui fossero passati da quelle strada controlli di polizia. Scicli comincia a stare in allerta: dopo la rissa in via Francesco Mormina Penna e l’ipotesi di rottura della vetrata della porta di ingresso della sede politica di Noi Moderati in via Fiumillo della scorsa settimana, ora a finire nel mirino è stato il viale 1° Maggio ed il negozio di calzature che in esso si affaccia. Piccoli episodi di delinquenza minore che fanno suonare il campanello di allarme per una vigilanza attenta del territorio capace di tenere lontano gli interessi di malavitosi più incalliti capaci di fare danni maggiori. (immagine di repertorio)

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