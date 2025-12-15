Soste a pagamento a Vittoria e Scoglitti: fra le novità, esenzione per chi ha un veicolo elettrico

Il Comune di Vittoria avvia la rideterminazione degli stalli di sosta e la riorganizzazione delle aree di parcheggio a pagamento nei centri di Vittoria e Scoglitti, nell’ambito delle politiche di miglioramento della mobilità urbana e della regolamentazione della circolazione veicolare. Il provvedimento, predisposto dalla Direzione Polizia Municipale, si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione urbana e revisione del Piano della Mobilità Sostenibile, con l’obiettivo di garantire una maggiore rotazione dei veicoli, facilitare l’accesso alle zone centrali e sostenere le attività commerciali.

A Vittoria sono stati previsti 1.004 stalli di sosta a pagamento, attivi nei giorni feriali dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, con tariffa pari a 0,90 euro all’ora. A Scoglitti, gli stalli sono 278 e sono operativi sia nei giorni feriali sia festivi, con fasce orarie che variano in base all’afflusso dei visitatori, e una tariffa oraria di 1,30 euro o 7,00 euro giornalieri. Sono confermati gli abbonamenti mensili, trimestrali e annuali riservati a residenti, titolari e dipendenti delle attività commerciali e di servizio operanti nelle zone interessate.

Tra le principali novità introdotte vi è l’esenzione dal pagamento del ticket per i veicoli alimentati esclusivamente a motore elettrico, ai quali verrà rilasciato un pass dedicato. Viene inoltre istituito il “pass rosa”, riservato alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino a due anni di età, che consentirà la sosta gratuita secondo le modalità previste.

