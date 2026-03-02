Solidità e futuro: AVIS Modica chiude il 2025 con record di donazioni

L’AVIS Comunale di Modica celebra un 2025 di grandi risultati durante la 44esima Assemblea ordinaria, con una partecipazione significativa dei soci e una crescita che conferma l’eccellenza dell’associazione a livello regionale. Oltre 7.500 donazioni, 4.843 donatori effettivi e un indice di donazione di 147,6 ogni mille abitanti testimoniano l’impegno e la fiducia della comunità modicana, valori ben superiori al parametro di riferimento OMS di 31,5.

Il presidente Luca Hanna, affiancato dal segretario Rosario Avola, ha aperto l’assemblea sottolineando il rinnovamento dell’organismo dirigente: nove nuovi consiglieri su quindici hanno portato fresche energie e competenze diversificate. “Questi numeri non sono solo dati statistici, ma il riflesso di una comunità solida che ha fatto della donazione volontaria il proprio cardine. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di potenziare il nostro impatto sul territorio, con particolare attenzione ai giovani”, ha dichiarato Hanna.

Il Direttore Sanitario, dott. Giovanni Stracquadanio, ha definito il 2025 come un anno positivo, segnato da un incremento di 262 donazioni rispetto all’anno precedente, con particolare aumento della raccolta di plasma e sangue intero. “Il successo è frutto della fiducia dei donatori, consapevoli che il loro gesto rappresenta un patrimonio di condivisione. Per il 2026 puntiamo a potenziare le donazioni in aferesi e ad incrementare l’arruolamento dei giovani, soprattutto 18enni, grazie a campagne di sensibilizzazione nelle scuole”, ha spiegato Stracquadanio.

A certificare la solidità dell’associazione, il tesoriere Roberto Chiaramonte e l’Organo di Controllo, dott. Pietro Spadola, hanno presentato un bilancio con un buon avanzo di gestione e un patrimonio netto significativo, sottolineando una gestione virtuosa conforme alle normative del Terzo Settore e procedure di controllo interno efficaci.

I saluti dei vertici provinciali e regionali hanno ulteriormente valorizzato i risultati raggiunti. Il Presidente Provinciale AVIS, Salvatore Poidomani, ha evidenziato il consolidamento della raccolta estiva e l’importanza dell’aumento complessivo dei donatori, mentre il Consiglio regionale AVIS, Franco Tona, ha sottolineato la specificità positiva di Modica rispetto al resto della Sicilia, auspicando un adeguamento alle nuove normative europee entro luglio 2027.

