Solidarietà a Ragusa: regalare libri ai papà detenuti e ai loro figli

Ritorna a Ragusa l’iniziativa solidale “LettureDiEvasione – Pagine per liberare la mente”, promossa dalla Consulta Femminile del Comune di Ragusa in collaborazione con l’Associazione di Comicoterapia “Ci Ridiamo Su”, le librerie Flaccavento, Mondadori Ragusa, Le Magasin, Tante Storie, Ubik Ragusa, Ubik Marina di Ragusa e Ubik Ibla, con il patrocinio del Comune di Ragusa – Assessorati alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali – e la collaborazione del Rotary Club Ragusa.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, invita cittadini e lettrici/lettori a compiere un gesto semplice ma significativo: donare un libro alla Casa Circondariale di Ragusa, destinato ai papà detenuti o ai loro figli e figlie. I volumi preferiti sono libri di narrativa per adulti e album illustrati per bambini, che possano permettere ai genitori di creare momenti di condivisione e vicinanza con i propri figli, anche a distanza.

Partecipare è semplice: basta recarsi in una delle librerie aderenti e lasciare il proprio libro in dono. L’iniziativa resterà attiva fino al 6 gennaio 2025. Ogni libro donato rappresenta un ponte verso un Natale più umano e solidale, portando speranza, calore e un’opportunità di crescita personale a chi vive una condizione di reclusione.

Come sottolinea la Consulta Femminile, “un libro può far viaggiare la mente, accendere la speranza e costruire legami che superano le barriere. Facciamo sì che questo Natale porti con sé il dono più prezioso: il calore della solidarietà”.

