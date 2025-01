Siracusa: sequestrati 98 kg di artifici pirotecnici illegali, denunciati tre uomini

Ancora materaliale esplosivo sequestrato, stavolta, a Siracusa. I carabinieri hanno denunciato tre uomini, rispettivamente di 52, 51 e 20 anni, e sequestrato complessivamente 98 kg di materiale esplodente.

I dettagli delle operazioni

In via Tisia e Piazza SAn Giovanni, due uomini di 52 e 21 anni sono stati sorpresi mentre vendevano senza licenza 78 kg di fuochi pirotecnici. Sono stati denunciati per vendita di materiale esplodente senza licenza.

A Palazzolo Acreide, un giovane di 20 anni, durante una perquisizione nella sua auto, è stato trovato con 20 kg di fuochi d’artificio non autorizzati e illegali. Tutto il materiale esplodente, considerato pericoloso per la pubblica incolumità, è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

