Siete intelligenti solo se avete questa caratteristica appena scoperta dai ricercatori. Ecco quale

Un team di ricercatori ha sviluppato un algoritmo di apprendimento per creare modelli di rete cerebrale personalizzati per 650 partecipanti al progetto Human Connectome, al fine di comprendere come la struttura cerebrale modella il comportamento intelligente.

La ricerca ha dimostrato che i partecipanti con punteggi di intelligenza più elevati impiegano più tempo per risolvere problemi difficili e hanno una connettività funzionale media più elevata. Con le simulazioni, i ricercatori hanno identificato un legame meccanicistico tra connettività funzionale, intelligenza, velocità di elaborazione e sincronia cerebrale.

In particolare, i risultati hanno dimostrato che una sincronia ridotta ha portato i circuiti decisionali a saltare rapidamente alle conclusioni, mentre una sincronia più elevata ha consentito una migliore integrazione delle prove e una memoria di lavoro più solida. Questo dimostra che la velocità di risposta non è un indicatore affidabile dell’intelligenza, ma dipende dalla giusta combinazione di eccitazione e inibizione dei neuroni che influenza il processo decisionale.

Secondo i ricercatori, i partecipanti più intelligenti vedono rapidamente la soluzione ai problemi facili, ma con l’aumentare della difficoltà, si prendono il loro tempo per riflettere in modo che tutte le aree del cervello possano eseguire l’elaborazione richiesta e indovinare la risposta corretta.

Questa ricerca ha implicazioni importanti per la comprensione del funzionamento del cervello umano e potrebbe aiutare a sviluppare nuove strategie per migliorare l’apprendimento e la memoria. Inoltre, i risultati potrebbero essere utilizzati per lo sviluppo di nuovi approcci per la valutazione dell’intelligenza e della velocità di elaborazione, che tengano conto della sincronia cerebrale e della connettività funzionale.