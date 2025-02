Sicurezza potenziata: controlli straordinari interforze a Ragusa e provincia

Un’operazione di sicurezza capillare ha interessato Ragusa e il territorio provinciale nelle ultime due settimane, con un’intensa attività di controllo straordinario coordinata dalla Questura e supportata dai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’obiettivo: rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine e garantire un maggiore presidio nelle aree più sensibili del territorio, dal centro storico alle periferie.

I controlli hanno coinvolto in particolare Ragusa, Ragusa Ibla e Vittoria, con verifiche approfondite su veicoli, persone e attività commerciali. In totale, sono state identificate 1.010 persone, controllate 478 autovetture ed elevate sei sanzioni per violazioni del nuovo Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata dedicata ai cittadini stranieri presenti in provincia: su 120 persone controllate, quattro sono risultate irregolari e nei loro confronti è stato eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Caltanissetta.I controlli hanno riguardato anche il rispetto delle norme amministrative da parte degli esercizi commerciali: quattro attività sono state sanzionate per irregolarità, con provvedimenti che rientrano nella più ampia strategia di monitoraggio del territorio.L’operazione rientra in un piano di intervento straordinario predisposto a seguito delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di garantire maggiore tranquillità ai cittadini e contrastare eventuali fenomeni di illegalità. Un’attività che, assicurano le Forze dell’Ordine, proseguirà con la stessa intensità nelle prossime settimane.

© Riproduzione riservata