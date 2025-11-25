Sicilia, quando l’energia protegge la natura: al via interventi per l’avifauna

La Sicilia avvia un progetto innovativo di collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo della conservazione. Un accordo tra l’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, il gruppo Enel (con E-Distribuzione ed Enel Produzione) e la Lipu punta a rafforzare la tutela della biodiversità e la gestione sostenibile delle aree naturali, con interventi mirati nelle riserve “Biviere di Gela” e “Saline di Priolo”.

Due interventi mirati nelle riserve naturali di Gela e Priolo

L’intesa prevede due convenzioni distinte, calibrate sulle esigenze operative delle rispettive aree protette.

Nella riserva naturale orientata “Biviere di Gela”, E-Distribuzione avvierà un progetto dedicato alla mitigazione dell’impatto delle linee elettriche sull’avifauna. L’area ospita una delle più importanti colonie di cicogna bianca della Sicilia, insieme a diverse specie di interesse comunitario.

Il piano d’azione include: adeguamenti della rete elettrica per ridurre il rischio di collisioni ed elettrocuzione; installazione di strutture artificiali e sicure per la nidificazione; soluzioni tecniche innovative per coniugare infrastrutture e tutela degli habitat.

Un intervento che punta a migliorare la resilienza ecologica della zona, rendendo la gestione della rete più sostenibile nelle aree sensibili.

Un modello replicabile di gestione sostenibile

La collaborazione rappresenta un esempio concreto di sinergia tra pubblico e privato nella tutela della natura. Il progetto si inserisce nel quadro delle azioni del sistema regionale delle Aree naturali protette, con l’obiettivo di: rafforzare la Rete Natura 2000 in Sicilia; promuovere interventi di restauro ecologico; ridurre l’impatto delle attività industriali; valorizzare il territorio attraverso iniziative di conservazione.

Per Lipu, che gestisce entrambe le riserve, l’accordo mira a costruire un modello replicabile a livello nazionale, in cui la protezione della biodiversità diventa motore di rigenerazione e crescita culturale del territorio.

