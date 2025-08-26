Sicilia, in arrivo il contributo di solidarietà una tantum per quasi mille nuove famiglie

Grazie a un’integrazione della dotazione finanziaria prevista dalla legge regionale dello scorso giugno, la Regione Siciliana ha stanziato un milione di euro aggiuntivi per il contributo di solidarietà una tantum, permettendo lo scorrimento della graduatoria e l’ammissione di 939 nuovi beneficiari che inizialmente erano rimasti esclusi dal sostegno.

Il beneficio, fino a 5 mila euro per nucleo familiare, è destinato alle famiglie residenti in Sicilia da almeno cinque anni e con un ISEE inferiore a 5 mila euro.

Come ottenere il contributo

Gli ammessi al sostegno dovranno presentare un’attestazione rilasciata dal Comune di residenza, caricandola sulla piattaforma informatica dedicata tramite SPID di livello 2 o Carta nazionale dei servizi (Cns).

Periodo per l’invio documentazione: dalle ore 12 del 9 settembre 2025 alle ore 12 del 9 ottobre 2025.

Esclusione: chi non presenterà la documentazione nei tempi e modi previsti perderà il diritto al beneficio.

In caso di posizioni ex aequo in graduatoria, si è proceduto al sorteggio, come previsto dall’Avviso pubblico.

Una misura per contrastare il disagio economico

Il contributo di solidarietà regionale si conferma uno strumento mirato per sostenere le famiglie in maggiore difficoltà economica, in un contesto in cui l’aumento del costo della vita e la precarietà lavorativa colpiscono in modo particolare i nuclei più fragili.

