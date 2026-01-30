Sicilia, il maltempo non dà tregua: in arrivo un altro ciclone, più piccolo ma insidioso

Un nuovo ciclone mediterraneo si prepara a interessare la Sicilia nel corso della giornata di sabato, anche se la traiettoria è ancora in fase di definizione. Gli esperti, tuttavia, rassicurano: non sarà un evento estremo paragonabile al ciclone Harry, che nelle scorse settimane ha colpito duramente l’Isola. Si tratterà infatti di un sistema più piccolo e rapido, destinato a transitare senza stazionare a lungo sul territorio.

Secondo le attuali proiezioni meteo, il ciclone si formerà nel Golfo del Leone, in Francia, durante la notte tra venerdì e sabato. Da lì si muoverà verso sud, attraversando prima il Canale di Sardegna e successivamente il Canale di Sicilia, con un possibile passaggio tra il pomeriggio e la serata di sabato. Uno scenario che resta comunque in evoluzione e soggetto a ulteriori aggiornamenti.

Il sistema ciclonico è destinato a intensificarsi nella giornata di domenica sul Mar Ionio, dove potrebbe assumere caratteristiche di ciclone ibrido con cuore caldo nei bassi strati, un fenomeno raro e anche “fotogenico” dal punto di vista meteorologico. A quel punto, però, il vortice avrà già abbandonato la Sicilia, riducendo sensibilmente gli effetti diretti sull’Isola.

Se la traiettoria prevista verrà confermata, sono tre le fasi principali che interesseranno il territorio siciliano.

Nella prima fase, attesa per il sabato pomeriggio, la Sicilia si troverà nel settore caldo del ciclone, con correnti sud-occidentali. Sono previste piogge orografiche sui rilievi, ma con l’avvicinarsi del fronte freddo non si esclude la formazione di temporali localizzati, in particolare nel basso Ragusano e nel Siracusano. L’instabilità potrebbe favorire anche la formazione di trombe marine lungo le coste.

La seconda fase coinciderà con il passaggio del fronte freddo, previsto nella serata di sabato. Il transito sarà rapido ma intenso, con precipitazioni moderate o forti e raffiche di vento sostenute, soprattutto lungo i litorali e nelle aree più esposte.

La terza fase, legata al fronte occluso, probabilmente non coinvolgerà direttamente la Sicilia. Tuttavia, nuove piogge potrebbero sfiorare la costa ionica, mentre il sistema si allontanerà definitivamente verso est.

In attesa di ulteriori conferme, l’invito è alla prudenza, soprattutto nelle zone costiere e nei territori già provati dalle recenti ondate di maltempo. I prossimi aggiornamenti meteo saranno determinanti per definire con maggiore precisione tempi e intensità del passaggio ciclonico.

