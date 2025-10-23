Sicilia Express 2025: Treni a 40 euro per tornare a casa a Natale

Lavoratori e studenti per le prossime festività natalizie potranno usufruire, ancora una volta, del prezzo ridotto in treno per raggiungere la Sicilia nelle vacanze di fine anno. La Regione Sicilia ha confermato la quarta edizione del “Sicilia Express”, il treno speciale che, a un prezzo ridotto di circa 40 euro, permette di riabbracciare familiari ed amici senza affrontare i costi elevati dei voli in aereo. Stanziata infatti la somma di 225 mila euro dall’Assessorato alle Infrastrutture, guidato da Alessandro Aricò, che ha già avviato le procedure per agevolare il rientro per le vacanze nella terra di origine a studenti e lavoratori replicando un’iniziativa già collaudata a partire dalle festività di Natale dello scorso anno e molto apprezzata dalle famiglie. Ad oggi sono tre le edizioni del “Sicilia Express”: la prima a Natale del 2024 ed a seguire a Pasqua ed a Ferragosto. In tutte e tre le edizione c’è stato sempre il sold out in tempi record.

Il budget sarà suddiviso in 170 mila euro per il noleggio del treno e 55 mila euro per i servizi a bordo, tra comunicazione e intrattenimento, pensati per rendere il viaggio più confortevole.

Attesa l’apertura della procedura di gara per l’affidamento del servizio, gestito in passato da Treni Turistici Italiani, società del gruppo Ferrovie dello Stato. Invariata la formula del progetto. Il treno partirà da due principali hub del Nord, probabilmente Milano e una città del Nord-Est, con diverse fermate intermedie lungo il percorso per accogliere i passeggeri. Completano l’offerta bus navetta per collegare le principali città settentrionali alle stazioni di partenza. Il tutto a un costo calmierato, intorno ai 40 euro, una cifra che rappresenta una risposta concreta ai prezzi spesso esorbitanti dei biglietti aerei durante le festività. “È una misura a cui teniamo molto, una risposta concreta al problema del caro voli – dichiara l’assessore Alessandro Aricò – la forte richiesta dei cittadini ci spinge a riproporla in ogni periodo di grandi spostamenti. Per questo, anche per il prossimo Natale, abbiamo avviato con determinazione l’iter amministrativo per garantire questo importante servizio”.

