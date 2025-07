Sicilia Express: torna il treno che riporta a casa migliaia di siciliani

Il prossimo 30 luglio partirà da Torino il “Sicilia Express”, il treno speciale pensato per riportare a casa i siciliani che vivono al Nord, promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con Trenitalia. Il convoglio, toccherà le principali città del Centro-Nord per poi attraversare lo Stretto e raggiungere le destinazioni dell’Isola, dove l’attenderanno famiglia, mare, tradizioni e identità. Il rientro è previsto per il 23 agosto, chiudendo così un cerchio di ritorno e ripartenza, in perfetto stile siciliano.

Biglietti a partire da 29,90 euro e un viaggio carico di emozioni

I biglietti, acquistabili dalle 14.30 di oggi su tutti i canali ufficiali Trenitalia (app, sito web, agenzie convenzionate), partono da un prezzo simbolico: 29,90 euro per i posti a sedere. Ma il valore reale del viaggio va ben oltre il costo: lungo il tragitto, i passeggeri potranno vivere momenti di intrattenimento, musica dal vivo, degustazioni di prodotti tipici e performance folcloristiche che evocano l’anima profonda della Sicilia.

Due cuori siciliani: Siracusa e Palermo

Il Sicilia Express farà tappa nelle principali città italiane: Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma, Salerno e Messina. A Messina centrale, il treno si dividerà in due sezioni: una diretta a Siracusa, con fermate a Taormina, Giarre, Acireale, Catania, Lentini e Augusta; l’altra diretta a Palermo, con fermate a Milazzo, Capo d’Orlando, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria.

Fermate del Sicilia Express:

Tratto Nord-Sud: Torino Porta Nuova, Milano Porta Garibaldi, Parma, Bologna Centrale, Firenze SMN, Roma Ostiense, Salerno, Messina Centrale.

Diramazione Est (Siracusa): Taormina Giardini, Giarre Riposto, Acireale, Catania Centrale, Lentini, Augusta, Siracusa.

Diramazione Ovest (Palermo): Milazzo, Capo d’Orlando, S. Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese, Bagheria, Palermo Centrale.

