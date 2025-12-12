Sfida cruciale per la Volley Modica: arriva Terni e la classifica non permette errori

È una partita che pesa come un macigno quella che attende l’Avimec Modica domenica alle 16 al PalaRizza. Per l’ottava giornata del campionato di Serie A3 i biancoazzurri ricevono il Volley Terni Academy in un match che, per intensità ed equilibrio, ha i tratti dello scontro diretto. Dopo la sconfitta di Gioia del Colle, la squadra di coach Enzo Distefano non può permettersi passi falsi se vuole rimanere agganciata agli obiettivi stagionali, oggi più complicati del previsto.

Il terzo set del PalaCapurso, chiuso praticamente senza reagire, continua a bruciare. A confermarlo è il vice allenatore Manuel Benassi, che analizza senza sconti quanto accaduto: «Quel set racconta chiaramente cosa non abbiamo fatto. Deve essere un monito: questo campionato è più duro e insidioso di quanto ci aspettassimo. Serve un atteggiamento diverso, dobbiamo lottare su ogni pallone perché le differenze tra le squadre sono minime e vengono fuori solo con la mentalità giusta».

Benassi avverte: «Terni è consapevole dei propri mezzi e dà sempre il massimo. Noi dobbiamo esserlo altrettanto: abbiamo qualità, ma servono attenzione e concentrazione assoluta. Ogni domenica questo torneo ti ricorda quanto sia difficile ed equilibrato».

Oltre al peso della classifica, c’è un’altra attesa che infiamma l’ambiente: in campo con Terni ci sarà l’ex biancoazzurro Javier Martinez, tornato alla pallavolo dopo la parentesi televisiva al Grande Fratello. Una presenza che aggiunge pepe a un match già decisivo.

«Javier è un giocatore importante per Terni – commenta il palleggiatore modicano Pedro Putini – e avrà voglia di mettersi in mostra. Ma anche noi abbiamo le nostre armi e vogliamo dimostrarlo. Questa partita è fondamentale: è uno scontro diretto e giocare in casa deve darci la spinta per centrare il bottino pieno».

Putini lancia infine un appello ai tifosi: «Abbiamo bisogno di loro. Contro Galatone, Reggio Calabria e Lecce il loro sostegno è stato determinante. Chiedo a tutti di venire numerosi al PalaRizza: la loro carica può fare la differenza per conquistare una vittoria decisiva per il nostro percorso».

Il countdown è iniziato: Modica non può più sbagliare.

