Settimana mondiale del glaucoma. A Ragusa una giornata di prevenzione: “Un controllo può salvare la vista”

In occasione della Settimana mondiale del Glaucoma 2026, in programma dall’8 al 14 marzo, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione territoriale di Ragusa promuove una mattinata dedicata alla prevenzione e all’informazione su una delle patologie oculari più insidiose.

L’appuntamento è fissato per lunedì 9 marzo nella sede dell’ambulatorio Uici di via Giorgio Perlasca, dove saranno offerte attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza con l’obiettivo di informare sui rischi legati al Glaucoma, una malattia che rappresenta tra le principali cause di cecità irreversibile nel mondo.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale promossa da IAPB Italia ETS, che ogni anno richiama l’attenzione sull’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce per salvaguardare la salute degli occhi.

Una malattia silenziosa che può colpire senza sintomi

Il glaucoma è una patologia degenerativa che danneggia progressivamente il nervo ottico. Il suo aspetto più pericoloso è la capacità di svilupparsi senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali.

Proprio per questo la campagna nazionale si accompagna a un messaggio chiaro e diretto: “Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma”, un invito a non sottovalutare i controlli oculistici e a intervenire per tempo.

Quando la malattia viene individuata nelle prime fasi, infatti, è possibile rallentarne l’evoluzione e preservare la vista attraverso cure e monitoraggi adeguati.

Albani: “La prevenzione è l’unico vero strumento”

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il presidente della sezione ragusana dell’Uici, Salvatore Albani.

«La prevenzione è l’unico vero strumento che abbiamo per contrastare una malattia silenziosa come il glaucoma – spiega –. Troppo spesso ci si accorge del problema quando il danno è già avanzato. Per questo abbiamo deciso di aprire le porte del nostro ambulatorio e promuovere un momento di sensibilizzazione rivolto a tutta la cittadinanza».

Secondo Albani, una semplice visita può fare la differenza tra la conservazione della vista e la perdita progressiva della funzione visiva.

«Sarà l’occasione – aggiunge – per ricordare che un controllo oculistico può davvero salvare la vista».

Nuove iniziative nei prossimi mesi

L’impegno dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti non si fermerà alla Settimana mondiale del glaucoma. La sezione di Ragusa ha infatti annunciato ulteriori iniziative di informazione e prevenzione che saranno organizzate nei prossimi mesi.

L’obiettivo è diffondere una maggiore cultura della prevenzione visiva e raggiungere un numero sempre più ampio di cittadini, con particolare attenzione alle persone maggiormente esposte ai fattori di rischio.

La Settimana mondiale del glaucoma rappresenta dunque un momento fondamentale per ricordare che la vista è un bene prezioso e che proteggerla significa agire per tempo, attraverso controlli regolari e una maggiore consapevolezza sui rischi legati alle patologie oculari.

Per informazioni sulle attività nazionali e sulle iniziative in programma è possibile consultare il sito ufficiale della campagna dedicata alla prevenzione del glaucoma.

