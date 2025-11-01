Sette modi per affrontare la ricorrenza dei defunti senza paura del dolore

*Sette modi per affrontare la ricorrenza dei defunti: come vivere Halloween, Ognissanti e la Commemorazione senza fuggire dal dolore.*

Tra zucche illuminate, lumini nei cimiteri e ricordi che tornano a bussare alla memoria, i giorni tra *Halloween, Ognissanti e la Commemorazione dei defunti* riportano inevitabilmente la *morte al centro delle conversazioni*. Per molti, questo periodo dell’anno diventa un passaggio intimo, a volte faticoso, in cui riaffiora ciò che si credeva sopito.

“*Il lutto non si supera, si attraversa*. E ogni volta che il dolore torna – spiega *Alessandra Bitelli*, coach e autrice de *“Il primo romanzo utile del coaching”* – è l’occasione per imparare a restargli accanto, senza giudicarlo, senza scacciarlo, ma con rispetto e presenza”.

Parole che offrono un punto di vista diverso, lontano dall’obbligo di “stare bene” o di fingere serenità. Bitelli invita a guardare questi giorni non come un peso, ma come *un momento di riconnessione* con chi non c’è più e con sé stessi.

Ecco, allora, *sette modi per affrontare la ricorrenza dei defunti*, tra spiritualità, introspezione e amore che continua a esistere. —————————— 1️⃣ Accetta che torni il dolore

Non è una regressione, ma un segnale di *memoria viva*. Il dolore non scompare, cambia forma. Tornare a sentirlo significa riconoscere il valore di ciò che è stato. 2️⃣ Concediti tempo e silenzio

Viviamo in una società che pretende di guarire in fretta. Ma *fermarsi non è debolezza*, è un atto di rispetto verso se stessi e verso chi non c’è più. 3️⃣ Non evitare i ricordi

Un profumo, un oggetto, una canzone. Tutto può riaccendere l’assenza. Accoglierla non è soffrire di nuovo, ma *dare continuità* alla relazione, anche se mutata. 4️⃣ Non sentirti in colpa

La colpa è un tentativo di dare senso a ciò che senso non ha. Riconoscere di aver fatto il possibile è il primo passo per liberarsi dal rimorso. 5️⃣ Non fingere di stare bene per gli altri

“La tristezza ha una scadenza sociale”, osserva Bitelli. Ma il dolore non si misura in giorni o settimane: *ha bisogno di spazio, non di giudizio*. 6️⃣ Accetta la solitudine, ma non l’isolamento

Il lutto porta silenzio, ma non deve portare solitudine assoluta. *Parlare di chi non c’è più* non significa pesare sugli altri: è un modo per tenerlo vivo nel ricordo. 7️⃣ Riconosci ciò che resta

Il lutto insegna a vedere oltre la mancanza fisica. *L’amore vero non consola, accompagna*. È ciò che rimane, anche quando tutto sembra scomparire.

