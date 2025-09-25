Sesto San Giovanni ricorda Martina Ruscica, l’insegnante di Vittoria morta nell’incidente di agosto

Sesto San Giovanni ha ricordato ieri Martina Ruscica, l’insegnante di 33 anni di Vittoria morta insieme al padre Giuseppe in un incidente stradale che si è verificato il primo agosto lungo la strada statale 417 Catania – Gela. Martina, insieme ai genitori si trovava in vacanza nella casa di Scoglitti e si stava recando in aeroporto a Catania dove di lì a poco darebbe atterrato il fidanzato Sacha, anch’egli venuto in Sicilia per una breve vacanza estiva.

Ieri pomeriggio nella parrocchia di San Giovanni battista di Sesto San Giovanni è stata celebrata la messa per ricordare Martina. Erano presenti i bambini e i genitori della classe dove Martina insegnava, come insegnante di sostegno, ma anche tutti i colleghi, altri genitori e bambini. Martina infatti, aveva predisposto il laboratorio informatico della scuola e organizzato i corsi di formazione per i colleghi e le attività laboratoriali per i bambini. Proprio per questo aveva lavorato nella scuola fino a metà luglio, predisponendo le attività che sarebbero partite a settembre, poi era partita per la Sicilia.

Insieme ai genitori, che da qualche anno si erano trasferiti a Comiso, stava trascorrendo un breve periodo di riposo nella casa di Scoglitti.

La messa è stata celebrata da don Carlo Confalonieri e organizzata con la collaborazione di Silvia Fornari. Erano presenti la dirigente della scuola, Catia Di Gennaro il vice Mauro Amato e la psicologa della scuola, Daniela Baionetta, anch’essa originaria di Comiso. C’erano soprattutto la mamma e il fratello di Martina, Sebastiano, insieme al fidanzato Sacha. La mamma e i parenti hanno visitato la scuola, i suoi laboratori informatici, conosciuto la classe dove Martina aveva insegnato. Momenti di commozione quando, a conclusione della celebrazione, è stato letto il messaggio dei docenti della scuola. “Di te ricordiamo la disponibilità, l’impegno costante e la tua generosità nel lavoro. Anche nei momenti più intensi, non è mai venuta meno la tua voglia di collaborare e di esserci, con discrezione e presenza. Il tempo trascorso insieme non è stato abbastanza, ma ci hai lasciato tanto. E questo tanto continuerà a vivere nei nostri pensieri, nel nostro lavoro, nei nostri ricordi”.

Martina viveva a Sesto San Giovanni al 2018. Dopo la laurea aveva cominciato la sua avventura nel mondo del lavoro in Lombardia. Da qualche anno, aveva scelto la sede di Sesto, dove viveva. Non aveva però rinunciato alle vacanze in Sicilia e tornava spesso a Comiso o a Scoglitti nel periodo estivo.

