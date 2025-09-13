Servizi sociali, Ragusa ottiene uno dei contributi più alti in Sicilia

Importante riconoscimento per il Comune di Ragusa sul fronte delle politiche sociali. Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 luglio 2025 sono stati assegnati i contributi ai 55 distretti sociosanitari siciliani per sostenere le retribuzioni delle assistenti e degli assistenti sociali.

Ragusa riceverà 193.000 euro, una cifra in crescita rispetto ai 147.000 euro dell’anno scorso, posizionandosi al secondo posto in Sicilia, subito dopo Palermo – che però conta una popolazione nettamente superiore – e davanti a città come Catania e Messina.

Risorse per il personale e servizi alla comunità

«Il contributo – spiega l’assessora alle Politiche per l’inclusione e Servizi sociali Elvira Adamo – ci consentirà di garantire per tutto il 2026 le retribuzioni delle tre assistenti sociali già assunte a tempo indeterminato in linea con le indicazioni ministeriali sul rapporto professionisti/abitanti».

La somma permetterà inoltre di destinare risorse all’integrazione del rinnovo dei contratti in somministrazione, assicurando continuità e stabilità ai servizi.

