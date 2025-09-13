Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Servizi sociali, Ragusa ottiene uno dei contributi più alti in Sicilia
13 Set 2025 10:23
Importante riconoscimento per il Comune di Ragusa sul fronte delle politiche sociali. Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 luglio 2025 sono stati assegnati i contributi ai 55 distretti sociosanitari siciliani per sostenere le retribuzioni delle assistenti e degli assistenti sociali.
Ragusa riceverà 193.000 euro, una cifra in crescita rispetto ai 147.000 euro dell’anno scorso, posizionandosi al secondo posto in Sicilia, subito dopo Palermo – che però conta una popolazione nettamente superiore – e davanti a città come Catania e Messina.
Risorse per il personale e servizi alla comunità
«Il contributo – spiega l’assessora alle Politiche per l’inclusione e Servizi sociali Elvira Adamo – ci consentirà di garantire per tutto il 2026 le retribuzioni delle tre assistenti sociali già assunte a tempo indeterminato in linea con le indicazioni ministeriali sul rapporto professionisti/abitanti».
La somma permetterà inoltre di destinare risorse all’integrazione del rinnovo dei contratti in somministrazione, assicurando continuità e stabilità ai servizi.
