Serie C, Meerkat Scicli si arrende all’Alfa Catania: etnei dominano nella ripresa

La sconfitta arrivata al PalaPadua di Ragusa dove la Meerkat Scicli è costretta a giocare per l’impossibilità ad utilizzare il Geodetico di Jungi in questo Campionato di serie C. A fine gara il punteggio di 96-71 in favore dell’Alfa Catania in questa gara del Campionato di serie C. La gara si è aperta con un primo periodo equilibrato (19-21), in cui i gialloneri hanno risposto colpo su colpo agli ospiti grazie alle iniziative di Lorenzo Garavini. Nel secondo quarto La Meerkat Scicli ha provato a dare una svolta alla partita con un parziale di 8-0 ma la reazione degli etnei è stata immediata. Ciò ha consentito ai catanesi di andare all’intervallo lungo avanti 51-40. Nel terzo quarto gli ospiti hanno preso il largo imponendo un ritmo offensivo elevato e scavando un solco importante (30-12 il parziale), nonostante l’impegno e la determinazione di Taino e Derick. Nell’ultimo quarto i ragazzi del presidente Paolo Ficili hanno continuato a lottare con orgoglio, ma il punteggio finale di 96-71 ha premiato gli etnei, capaci di toccare anche il +31 e di chiudere la gara con 12 triple realizzate.

Per i bianconeri il campionato osserverà ora un turno di riposo; torneranno in campo il 31 gennaio, a Catania, contro il Cus Catania, nell’incontro valido per l’ultima giornata della prima fase del campionato di Serie C.

Tabellini: Taino 13, Derick 12, Garavini 11, Burt 9, Sorrentino 6, Goi 5, Agbara 5, Ragazzini 4, Lonatica 3, Manenti 3, Giannone ne, Statello ne

