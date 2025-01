Scritte con spray nel centro storico di Scicli. Le indagini dei carabinieri

Imbrattato quasi un intero quartiere. Il malcostume è roba di ogni giorno o, forse meglio dire, di tutte le notti. E durante i periodi di festa la situazione diventa più seria e problematica. Le indagini ed i sopralluoghi dei carabinieri in via Fiumillo e nelle stradine circostanti hanno permesso di rilevare che gli ignoti non avrebbero agito solo ai danni della porta di ingresso della sede di Forza Italia ma anche sui muri dei palazzi e delle case circostanti. L’allarme scattato dopo la notizia dell’atto vandalico ai danni di Forza Italia, ha portato sul campo i militari dell’Arma della Tenenza di Scicli che si sono messi al lavoro per studiare l’azione delinquenziale e individuarne gli autori. La scoperta, fatta dai militari, è che gli ignoti avrebbero messo in atto un’azione a largo raggio e che la sede di Forza Italia sarebbe finita nel mirino perchè ricadente proprio nel quartiere preso di mira. Gli autori degli atti vandalici avrebbero usato delle bombolette spray di colore verde ed avrebbero attinto le pareti esterne di alcune abitazioni. Quasi un raid notturno fra divertimento, goliardia e danni materiali.

Intanto all’indirizzo del partito di Forza Italia sarebbero arrivati gli attestati di solidarietà e di condanna.

Dalla lista civica “Libertà Popolare” la condanna verso “un atto incivile. Siamo fermamente convinti – ha scritto Peppe Puglisi massimo esponente della lista civica – che le sedi di partito, di tutti i partiti, siano luoghi di discussione e presidi di democrazia. Per questo vogliamo esprimere una netta condanna per l’atto vandalico che ha macchiato la sede di Forza Italia”.

