Scontro tra due auto a Comiso: tre persone ferite. Traffico interrotto in via Gandhi

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É di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio, poco dopo le 18, all’incrocio tra via Ghandi e via delle Betulle, a Comiso.

A scontrarsi sono stati una Mini Coooper che proveniva da via delle Betulle e che doveva immettersi sulla via Gandhi per proseguire in direzione di Vittoria e una Hyundai, che proveniva dal centro abitato, anch’essa in direzione di Vittoria.

Nello scontro sono rimasti feriti il conducente della Mini Cooper e la coppia di anziani coniugi che si trovava a bordo della Hyunday. I tre sono stati trasportati in ambulanza in ospedale a Vittoria. Hanno riportato varie ferite e contusioni, ma le loro condizioni non sono gravi. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale di Comiso. Sono intervenuti a supporto anche i vigili del fuoco.

Il traffico sulla via Gandhi è rimasto interrotto sia in direzione di Vittoria che in direzione di Chiaramonte e deviato su via delle Betulle, in direzione della rotatoria di contrada Mortilla.

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