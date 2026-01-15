Scontro in vetta in Eccellenza: si anticipa a sabato perchè i rossoblu giocano in Coppa Italia

Sarà anticipata a sabato 17 gennaio la gara Modica Calcio – Calcio Avola, valida per la 18ª giornata di campionato, si disputerà sabato 17 gennaio alle ore 14:30.

A chiedere l’anticipo è styato il Modica. La squadra infatti è attes ail mercvoledì successivo dalla Finale regionale di Coppa Italia che il Modica disputerà contro lo Sciacca. L’anticipo è stato richiesto per consentire alla squadra una migliore preparazione in vista della Finale di Coppa Italia.

La richiesta del Modica ha trovato prima accoglienza e disponibilità del presidnete dell’Avola, Enzo Coffa.In occasione di questo importante appuntamento, la società Modica Calcio ha inoltre indetto l’ultima 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼𝗯𝗹𝘂̀ della stagione.

© Riproduzione riservata