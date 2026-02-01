Una giornata densa di inaugurazioni e significati quella di lunedì 2 febbraio nel territorio ibleo, dove l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni sarà protagonista di un tour istituzionale che toccherà cinque Comuni e altrettante strutture sanitarie strategiche. Al centro dell’agenda, il rafforzamento della sanità territoriale, dell’emergenza-urgenza e dei servizi dedicati alle fragilità, in attuazione delle […]
Sconfitta casalinga per Volley Modica: al “PalaRizza” passa Castellana in tre set
01 Feb 2026 21:04
Sconfitta interna per il Volley Modica, che al PalaRizza si arrende in tre set alla BCC Tecbus Castellana Grotte, vice capolista del campionato. Dopo 84 minuti di gioco, i pugliesi si impongono con il punteggio di 0-3 (23/25, 19/25, 23/25), infliggendo ai biancoazzurri il secondo stop consecutivo dopo quello rimediato nel turno precedente sul campo della capolista Reggio Calabria.
Castellana si è confermata squadra solida, ben organizzata e pronta alla battaglia, capace di mantenere lucidità anche nei momenti di maggiore pressione da parte dei padroni di casa.
La partita
L’avvio di gara è favorevole agli ospiti, che piazzano subito un primo break (0-3) facendo intendere chiaramente le proprie intenzioni. Modica prova a reagire dopo il primo timeout chiamato da coach Enzo Distefano, riuscendo a rientrare in partita (6-8), ma Castellana accelera nuovamente (11-15). I biancoazzurri non mollano e si rifanno sotto fino al 14-16, trascinando il set in un finale combattuto. Sul 23-24, però, l’errore al servizio di Barretta consegna il primo parziale agli ospiti (23-25).
Nel secondo set l’equilibrio dura fino alle prime battute (4-4), poi Castellana prova più volte l’allungo. Modica resta in scia, ma perde progressivamente lucidità nella fase centrale del parziale. I pugliesi ne approfittano e chiudono anche la seconda frazione sul 19-25, grazie all’errore in battuta di Bertozzi.
Nel terzo set coach Distefano rimescola le carte, inserendo energie fresche dalla panchina. La gara diventa più intensa e combattuta: Modica prova a prendere l’iniziativa (8-7), ma Castellana risponde colpo su colpo. Il set resta in equilibrio fino al 22-22, quando due punti consecutivi degli ospiti regalano i match point. Modica annulla il primo, ma sull’azione successiva è Brucini a mettere a terra il pallone decisivo che chiude il match sul 23-25.
Le parole di coach Distefano
Nonostante la sconfitta, coach Enzo Distefano guarda con fiducia al percorso della squadra:
«Usciamo sconfitti dal confronto con Castellana, ma rispetto alla partita di Reggio Calabria abbiamo fatto un passo avanti. Contro una squadra molto organizzata, soprattutto nella fase muro-difesa, abbiamo visto delle buone cose da parte di tutti, sia dei titolari che di chi è subentrato».
Il tecnico modicano sottolinea anche l’importanza del momento del campionato:
«Arrivavano al PalaRizza la capolista e la vice capolista, sapevamo che sarebbe stato difficile. Da questa sconfitta cresceremo. Il girone è ancora lungo e combattuto e ci aspettano partite molto importanti».
«Ho sempre più risposte dai miei uomini, fiducia dallo staff e dalla società. Dobbiamo continuare a pensare positivo per le prossime gare».
Il tabellino
Avimec Modica – BCC Tecbus Castellana Grotte 0-3 Parziali: 23/25, 19/25, 23/25
Avimec Modica: Barretta 5, Raso 2, Bertozzi 6, Lugli 6, Putini 3, Chillemi 6, Cipolloni; Buzzi 6, Garofolo 4, Mariano 7, Save, Nastasi (L1). n.e. Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano – Ass. Manuel Benassi
BCC Tecbus Castellana Grotte: Pasquali 6, Cappadona 1, Chiapello 7, Brucini 5, Orlando, Boscardini 11, Casaro 12, Iervolino 14, Guadagnini (L1). n.e. Reale, Santostasi (L2), Pavani, Gianmarco Barretta. All. Giuseppe Barbone – Ass. Francesco Valente
Arbitri: Luigi Peccia (La Spezia) e Simone Fontini (Pisa)
