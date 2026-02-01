Sconfitta casalinga per Volley Modica: al “PalaRizza” passa Castellana in tre set

Sconfitta interna per il Volley Modica, che al PalaRizza si arrende in tre set alla BCC Tecbus Castellana Grotte, vice capolista del campionato. Dopo 84 minuti di gioco, i pugliesi si impongono con il punteggio di 0-3 (23/25, 19/25, 23/25), infliggendo ai biancoazzurri il secondo stop consecutivo dopo quello rimediato nel turno precedente sul campo della capolista Reggio Calabria.

Castellana si è confermata squadra solida, ben organizzata e pronta alla battaglia, capace di mantenere lucidità anche nei momenti di maggiore pressione da parte dei padroni di casa.

La partita

L’avvio di gara è favorevole agli ospiti, che piazzano subito un primo break (0-3) facendo intendere chiaramente le proprie intenzioni. Modica prova a reagire dopo il primo timeout chiamato da coach Enzo Distefano, riuscendo a rientrare in partita (6-8), ma Castellana accelera nuovamente (11-15). I biancoazzurri non mollano e si rifanno sotto fino al 14-16, trascinando il set in un finale combattuto. Sul 23-24, però, l’errore al servizio di Barretta consegna il primo parziale agli ospiti (23-25).

Nel secondo set l’equilibrio dura fino alle prime battute (4-4), poi Castellana prova più volte l’allungo. Modica resta in scia, ma perde progressivamente lucidità nella fase centrale del parziale. I pugliesi ne approfittano e chiudono anche la seconda frazione sul 19-25, grazie all’errore in battuta di Bertozzi.

Nel terzo set coach Distefano rimescola le carte, inserendo energie fresche dalla panchina. La gara diventa più intensa e combattuta: Modica prova a prendere l’iniziativa (8-7), ma Castellana risponde colpo su colpo. Il set resta in equilibrio fino al 22-22, quando due punti consecutivi degli ospiti regalano i match point. Modica annulla il primo, ma sull’azione successiva è Brucini a mettere a terra il pallone decisivo che chiude il match sul 23-25.

Le parole di coach Distefano

Nonostante la sconfitta, coach Enzo Distefano guarda con fiducia al percorso della squadra:

«Usciamo sconfitti dal confronto con Castellana, ma rispetto alla partita di Reggio Calabria abbiamo fatto un passo avanti. Contro una squadra molto organizzata, soprattutto nella fase muro-difesa, abbiamo visto delle buone cose da parte di tutti, sia dei titolari che di chi è subentrato».

Il tecnico modicano sottolinea anche l’importanza del momento del campionato:

«Arrivavano al PalaRizza la capolista e la vice capolista, sapevamo che sarebbe stato difficile. Da questa sconfitta cresceremo. Il girone è ancora lungo e combattuto e ci aspettano partite molto importanti».

«Ho sempre più risposte dai miei uomini, fiducia dallo staff e dalla società. Dobbiamo continuare a pensare positivo per le prossime gare».

Il tabellino

Avimec Modica – BCC Tecbus Castellana Grotte 0-3 Parziali: 23/25, 19/25, 23/25

Avimec Modica: Barretta 5, Raso 2, Bertozzi 6, Lugli 6, Putini 3, Chillemi 6, Cipolloni; Buzzi 6, Garofolo 4, Mariano 7, Save, Nastasi (L1). n.e. Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano – Ass. Manuel Benassi

BCC Tecbus Castellana Grotte: Pasquali 6, Cappadona 1, Chiapello 7, Brucini 5, Orlando, Boscardini 11, Casaro 12, Iervolino 14, Guadagnini (L1). n.e. Reale, Santostasi (L2), Pavani, Gianmarco Barretta. All. Giuseppe Barbone – Ass. Francesco Valente

Arbitri: Luigi Peccia (La Spezia) e Simone Fontini (Pisa)



