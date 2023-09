Scicli: terza rissa. Tunisino ferito gravemente con corpo contundente

Una lite tra tunisini, uno dei quali è stato trasferito in ospedale con ferite gravi, inferte con un corpo contundente. E’accaduto a Scicli, Intorno alle 21, in largo Gramsci vicino a corso Mazzini. Non è chiaro se i colpi siano stati sferrati con una bottiglia, un coltello o altro.

Ma uno dei due contendenti è rimasto ferito gravemente ed è stato soccorso da una autoambulanza che lo ha trasferito in ospedale. Al momento non è nota la prognosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Scicli, che stanno operando per ricostruire quanto avvenuto.

Ricerca fotografica di Franco Assenza