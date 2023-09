Controlli delle forze dell’ordine a Scicli dopo le due risse in piazza

La cronaca oggi non racconta di risse e baruffe varie in una Scicli proiettata ad essere punto di attrazione per un turismo familiare e di nicchia. Se le notti dei due sabati precedenti sono state all’insegna della paura fisica e sociale, quella appena trascorsa è stata una notte tranquilla con i carabinieri della Compagnia di Modica impegnati nel controllo della città. In campo anche le unità cinofili arrivate da Nicolosi, dal nucleo carabinieri cinofili della città etnea, per fiutare e rinvenire sostanze stupefacenti.

Il paese è stato setacciato con controlli e perquisizioni con un dispositivo di militari dell’Arma importante.

I carabinieri, in divisa ed in abiti civile, si sono mischiati fra la gente che si trovava in città per trascorrere il sabato sera. E’ stata l’occasione per prendere contezza della presenza costante dei militari sui luoghi particolarmente a rischio che sono monitorati giorno e notte anche quando nessuno si accorge direttamente della loro presenza. Per gli automobilisti non in regola con i dispositivi del codice della strada è stata una serata difficile. I controlli hanno permesso di individuare soggetti in guida in stato di ebrezza, sono stati sequestrati stupefacenti, sono state individuate una decina di violazioni al codice della strada, ritirate ad alcune patenti di guida e scoperta la mancata copertura assicurative per alcune automobili.

La sera precedente, fra venerdì e sabato, un servizio congiunto Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia stradale.

Una sorta di lotta per contrastare i fracassoni che utilizzano motorini “truccati” e che sono di grande disturbo per la città. Controllati più di cinquanta motorini ed una decina sono risultati non in regola nelle parti meccaniche perchè modificate dai “fracassoni”. foto di repertorio