Scicli rinasce: via libera al recupero dell’ex Convento di Sant’Antonino e al nuovo Parco urbano

Un sogno che diventa realtà. Al primo posto, nel libro dei sogni del piano triennale 2025-2027, rappresenta l’opera sulla quale punta un intero quartiere per arrivare ad una riqualificazione di una zona della città di Scicli lasciata per troppo tempo in abbandono. Vuoi per incertezze sul da farsi, vuoi per la presenza di parcelle legate ad eredità familiari rimaste in attesa di destinazione d’uso. Il recupero dell’ex Convento di Sant’Antonino ed il parco da realizzare tutt’intorno su un’area che si sviluppa sull’asse del torrente Modica-Scicli prospiciente l’ospedale Busacca è al primo punto del piano triennale delle opere pubbliche approvato dal consiglio comunale di Scicli nei giorni scorsi. C’è tutto per concretizzare il progetto, redatto dal dirigente dell’ufficio tecnico Andrea Pisana e dal suo staff forte di un finanziamento arrivato con la FUA, la Filiera Urbana Avanzata. Sono in tutto due milioni e settecento mila euro già spendibili: il progetto è stato già approvato in conferenza di servizio ed è pronto andare in appalto. Si và a chiudere così un’epoca di degrado che ha consegnato questa parte della città ad una visione triste del territorio. Ampie aree a giardino, zona parcheggio cittadino e recupero dell’antico convento risalente al 1400 e sottoposto nel 1993 a vincolo dall’Assessorato regionale ai beni culturali. “Sarà un Parco urbano in continuità con il quartiere San Nicolò – spiega il sindaco Mario Marino – è un’opera attesa e fondamentale che andrà a restituire spazi verdi e vivibili alla nostra comunità. Merito và a tutti coloro che hanno preso parte a questo importante momento di progettazione condivisa. Andiamo avanti con concretezza e visione per rendere Scicli sempre più bella e accogliente”.











© Riproduzione riservata