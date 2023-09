Scicli: prima l’albo comunale per volontari antirandagismo, ora la microchippatura gratuita dei cani

L’istanza per la microchippatura gratuita và presentata al Comando di Polizia Locale ed in questi giorni dal palazzo di città è stato diramato il fac-simile della domanda. Si và verso l’aggiornamento dell’Anagrafe Canina, un obbligo normativo (Legge Regionale n. 15/2000) per i proprietari o detentori di cani e principale strumento per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali. Il cane iscritto all’anagrafe viene identificato mediante un microchip, dal quale risultano i dati dell’animale e tutti i dati anagrafici associati al proprietario.

Avviata, quindi, la campagna gratuita per la microchippatura dei cani nel tentativo di contrastare il fenomeno del randagismo. In campo il Dipartimento di protezione veterinaria dell`Asp 7 di Ragusa ed il Comune di Scicli.

“I cittadini interessati a tale servizio gratuito dovranno compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito online del nostro Comune e consegnarlo di presenza presso il Comando della Polizia Municipale sito in Corso Mazzini o, in alternativa, inviarlo a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.scicli.rg.it. Sarà cura dell`Ufficio Tutela Animali della Polizia Locale trasferire i moduli all`Asp di Ragusa – è l’appello del sindaco Mario Marino – conclusa la fase di raccolta delle istanze, sarà organizzata una giornata ad hoc per la microchippatura gratuita presso Contrada Zagarone. Aiutateci ad aiutarvi a tutelare i nostri amici a quattro zampe, aiutateci a contrastare l’abbandono degli animali”.