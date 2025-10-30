Scicli investe nel futuro: tre nuovi asili nido, uno è un agrinido tra gli ulivi di Cozzo Chiesa

In parte già in fase di ultimazione e pronti a partire. I tre nuovi servizi, per un complessivo di 122 posti per bambini ed un costo di due milioni di euro che arrivano dai fondi PNRR, sono la risposta alle esigenze del territorio servito anche da asili privati. Nel dettaglio il nuovo asilo di via San Nicolò in centro a Scicli garantirà 72 posti, a Donnalucata ci saranno nuovi 30 posti ed in quello di contrada Cozzo Chiesa 25 posti. In particolare questo terzo intervento che ricade nella zona rurale di contrada Cozzo Chiesa, con lavori già realizzati, sarà un agrinido dove i bambini potranno vivere a contatto con la natura e con momenti esperenziali legati ad essa. “Il potenziamento dei servizi per la prima infanzia rappresenta una scelta di civiltà e di futuro che guarda con sensibilità alle esigenze delle famiglie e dei più piccoli – spiega l’assessore ai lavori pubblici Enzo Giannone – gli uffici stanno lavorando già per studiare come attivare i servizi e dare piena risposta alle famiglie del territorio e consolidare un modello di welfare locale moderno, inclusivo e vicino ai cittadini”. C’è grande attesa per questi nuovi servizi in particolare nel mondo degli stranieri che hanno difficoltà a lasciare i bambini quando vanno a lavorare nelle serre per intere giornate.

