Scicli: iniziati i lavori di messa in sicurezza del telo dicopertura nella discarica di San Biagio

Iniziati oggi i lavori di posa del nuovo telo di copertura della discarica di San Biagio. L’intervento è concentrato interamente sulla prima vasca, quella che ha subito i maggiori danni durante le piogge alluvionali dell’8 e 9 febbraio scorsi. Piogge che hanno aumentato il flusso del percolato tant’è che si è resa necessaria la sua rimozione con cadenza quotidiana al fine di mantenere lo stato di sicurezza nella discarica. Ad eseguire i lavori sono gli operai della ditta appaltatrice che si è aggiudicata i lavori per un costo di 200 mila euro.

Intervento necessario dopo che il telo è stato danneggiato

“Il telo di copertura della discarica, in materiale Ldpe e Hdpe, una volta danneggiato ha compromesso il sistema di separazione delle acque piovane dal percolato prodotto dalla discarica. Nel corso dei sopralluoghi eseguiti è stato riscontrato che la copertura precedente, costituita dalla geomembrana impermeabilizzante, risulta strappata e lacerata per oltre il 60 cento della sua totalità, in una superficie pari a 25.000 metri quadrati. E’ chiaro che tutto ciò comporta un rischio notevole per la la sicurezza igienico-sanitaria del sito. In questi due mesi abbiamo contenuto il danno grazie ai continui prelievi di percolato misto ad acqua.”.

C’è un progetto complessivo di messa in sicurezza per un importo di 1 milione e 300 mila euro.

E’ stato presentato al Dipartimento di Protezione civile regionale, è redatto dall’Ufficio tecnico dell’ente ed è un progetto importante che interessa l’intera discarica. “Nel frattempo, considerata l’urgenza di ripristinare il telo di copertura della discarica, abbiamo attivato presso il Dipartimento acqua e rifiuti della Regione siciliana la procedura prevista dall’art. 250 del Codice dell’Ambiente, ‘bonifica da parte dell’amministrazione’, e richiesto un intervento mirato di messa in sicurezza parziale dell’impianto di raccolta e smaltimento dei rifiuti con una somma urgenza di 200 mila euro.