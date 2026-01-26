Scicli–Canicattini 2-2: pari amaro ma prestazione convincente

Un pari, 2-2, che ha il gusto di una vittoria per il morale dello spogliatoio e della dirigenza. Per la gran bella gara che s’è vista in campo sabato pomeriggio al “Ciccio Scapellato” di Scicli la vittoria era il risultato naturale ma il finale s’è chiuso in un pari dal quale i cremisi non sono riusciti a sdoganarsi nel secondo tempo quando i ragazzi del Canicattini sono stati più intenti a difendere la porta che a smuovere il risultato. Nonostante le tante occasioni da rete maturate fra i giocatori cremisi, il gol della vittoria non è arrivato lasciando lo Scicli a riflettere sul pareggio che poteva essere vittoria. Una vittoria che sarebbe servita a saldare, in questo girone D del campionato di Promozione, il distacco con il Frigintini in vista delle gare di play-off. Perchè lo Scicli di mister Angelo Tasca sembra proprio avviato a questo destino ma anche ad avere, nelle prossime gare, con il fiato sul collo i modicani decisi a lasciare la pericolosa griglia dei play-off. Gran bella prestazione del nuovo arrivo, nel ruolo di attaccante, l’esperto Francesco Napolitano. Il suo è stato definito un super esordio. “Sì, un super esordio quello dell’attaccante calatino, autore di un gol all’esordio con la maglia cremisi – ha commentato il DG, Peppe Puglisi – il giocatore ha subito impressionato i tifosi, avendo anche l’opportunità di segnare una doppietta, fermato soltanto dal palo con un grande colpo di testa. La sua è stata una prestazione maiuscola, di peso e di grande personalità. Abbiamo tutta l’impressione di aver messo a segno un vero colpo”. Grande tifo da parte degli ultras cremisi che hanno tifato Scicli per tutta la partita cercando di sostenere il nuovo assetto tattico e la spumeggiante forma fisica. “Abbiamo visto una squadra coesa, che non si è lasciata intimorire anche in situazioni complicate. Mister Tasca sembra aver trovato la quadra giusta, un bilanciamento sul piano di gioco di cui necessitavamo. È vero, la classifica non ci sorride. Ma la prestazione di sabato scorso allo ‘Scapellato’ – commenta il presidente Bartolo Alecci – ridà linfa a tutta la squadra. La società ripone grande fiducia nei giocatori e nello staff. Su di noi possono sempre contare. Raggiungiamo insieme la salvezza!”.

