Scicli Calcio, svolta in panchina: torna Angelo Tasca per la risalita

Lasciare in fretta la zona play-out ed andare avanti, nel Campionato di Promozione girone D, con la tranquillità che gli spetta forte di un organico giovane, competitivo e deciso a non farsi risucchiare nelle sabbie mobili. Con questo preciso impegno lo Scicli si accinge ad affrontare la gara di Augusta in programma domenica (fischio di inizio alle 14,30 allo stadio Megarello). Una gara in cui non si presenta orfana del tecnico dopo le dimissioni di Carmelo Giglio (al quale è andato il ringraziamento della società per il lavoro svolto con i colori cremisi). In panchina, infatti, siederà un altro tecnico esperto, lo sciclitano Angelo Tasca che, nel 2024, ha lasciato la guida della squadra a due giornate dalla fine del campionato, dopo aver assicurato la salvezza dei locali. La speranza, in questo particolare momento negativo, è di riuscire a portare in zona sicura i ragazzi del presidente Bartolo Alecci. Ragazzi, ma soprattutto lo spogliatoio, che Angelo Tasca conosce bene per essere stato l’allenatore dello Scicli per tre stagioni prima di andare ad allenare i ragazzi del Frigintini nell’ultimo Campionato 2024-2025. E’ suo un curriculum calcistico di tutto rispetto legato al mondo del professionismo: un passato, insigne, di calciatore dal Palermo in serie B (dal 1993 al 1997) ma anche del Savoia in serie C. “Avevamo una rosa di tecnici su cui scegliere ma alla fine la dirigenza, con lo stesso presidente Bartolo Alecci, ha deciso per l’esperto Angelo Tasca. Riteniamo che sia il profilo più adatto per portare la squadra fuori dalle attuali difficoltà. La sua grinta e la sua preparazione sono fondamentali per dare una scossa ai giocatori, con il morale a terra per l’avvio di campionato. A nuovo tecnico Tasca auguriamo buon lavoro”. E chissà che assieme al nuovo tecnico non possa arrivare al “Ciccio Scapellato” qualche nuovo giocatore visto che dal 1° dicembre si apre una finestra di mercato, quella attesa nel turno invernale.

