Scicli calcio, cambio alla guida tecnica: Angelo Tasca lascia la panchina cremisi

Il rapporto è stato risolto consensualmente fra l’allenatore, uomo di grande esperienza calcistica maturata in serie superiori, e la società cremisi. La comunicazione è arrivata dalla stessa società ed arriva dopo la sconfitta di domenica scorsa con il Frigintini che ha portato la squadra sciclitana nella bassa classifica. “Si ringrazia il mister per il lavoro svolto, la professionalità e l’attaccamento alla causa dimostrati e si augura il meglio per il suo futuro calcistico e personale – scrive la società cremisi in una nota ufficiale – nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo tecnico che avrà il compito di compattare lo spogliatoio e ridare fiducia alla squadra in vista del prossimo turno di campionato contro il Megara in programma sabato prossimo allo ‘Scapellato’ di Scicli con inizio alle 15,30”. Dalla società arriva anche la comunicazione che d’ora in avanti solo il direttivo “è autorizzato a rilasciare interviste agli organi di stampa. Poche parole all’esterno e tanto lavoro sul campo per provare a raggiungere l’obiettivo prefissato”. L’obiettivo, oggi, è la salvezza per continuare nella prossima stagione a giocare in Promozione magari con risultati decisamente più importanti rispetto a quelli raccolti quest’anno. Angelo Tasca era stato chiamato a svolgere il ruolo di allenatore dopo le dimissioni, risalenti al mese di novembre dello scorso anno, di Carmelo Giglio.

© Riproduzione riservata