Scicli assente al festival Le Vie dei Tesori: “Non per colpa della Pro Loco”

La Pro Loco, presidente dalla fine dello scorso mese di aprile Franco Donzella, si dice lontana da ogni responsabilità sull’assenza di Scicli dal festival Le Vie dei Tesori. L’essere rimasta fuori da questa vetrina culturale e turistica andrebbe ricercata in capo al Comune di Scicli. “L’assessore Enzo Giannone ci attribuisce ruoli e responsabilità che non abbiamo – spiega la Pro Loco nella sua nota – il 22 aprile abbiamo scritto, come ogni anno in quel periodo, all’organizzazione del festival Le Vie dei Tesori per comunicare il cambio della presidenza dell’associazione, chiedere l’ammissione del nuovo presidente alla chat regionale e per confermare la nostra disponibilità ad organizzare il festival a Scicli anche per l’anno 2025, come già nei tre anni precedenti. Da Palermo ci hanno risposto che, per Scicli, si attendeva l’incontro con il Sindaco che, avrebbe dovuto tenersi fra l’organizzazione del Festival e lo stesso primo cittadino dopo il successivo 6 maggio”.

Da quella data il silenzio dicono i responsabili della Pro Loco.

“Nessuno ci ha detto più niente, in primis l’amministrazione comunale. Di quanto detto, abbiamo lo scambio di corrispondenza con l’organizzazione del Festival. Rimaniamo basiti e senza parole, pertanto, dalle dichiarazioni dell’assessore Enzo Giannone che addebita alla Pro loco di Scicli la mancata organizzazione del Festival nel 2025. Siamo noi, semmai, a dare supporto a Palermo sull’organizzazione di un Festival di questo genere. Un’amministrazione comunale, in verità, in questo tipo di eventi dovrebbe essere soggetto attivo nella scelta se aderire alla manifestazione e facilitatore nell’organizzazione dello stesso. Rimandiamo al mittente le responsabilità sulla mancata organizzazione che, evidenziamo, è stata una scelta politica”.



© Riproduzione riservata