Scherma Modica: il giovane Tidona conquista argento alle qualifiche regionali

Bella prova di Riccardo Tidona al Palasport di San Cataldo nella prova regionale di qualificazione cadetti e giovani di spada maschile, chiusa sul secondo gradino del podio. Numero uno del tabellone di eliminazione diretta in virtù di un girone preliminare perfetto, dove ha vinto tutti gli assalti ricevendo solamente 7 stoccate dagli avversari, superava di diritto il primo turno di diretta accedendo direttamente ai sedicesimi.

Qui affrontava l’ostico acese Lombardo, in un match molto tirato che è riuscito a chiudere sul 15/13 a proprio favore. Agli ottavi di finale percorso più agevole contro il catanese Confettura, regolato per 15/8. Ai quarti di finale avversario Castro, rappresentante del Circolo Scherma Jonica, Riccardo sempre in vantaggio vinceva con relativa tranquillità per 15/11. Semifinale al cardiopalma contro il portabandiera del Cus Catania Giovita, finito sul filo di lana per 15/14, che gli apriva le porte della finale. Qui incontrava Santangelo, altro rappresentante del Cus Catania, che gli barrava la strada per il gradino più alto del podio vincendo il match per 12/15. Rimane comunque una preziosa medaglia d’argento quella conquistata dal modicano, sia perché vale la qualificazione alla prova nazionale giovani di Legnano del mese prossimo, sia perché dà fiducia e riscontro del lavoro svolto in allenamento.

Negli stessi giorni buona prestazione anche nella prova del Circuito Europeo Under23 a Brindisi per Fernando Scalora, fermato sulle soglie della finale ad 8 dall’altro italiano Bonato per 14/15, rammarico per un assalto peraltro nella parte finale sempre condotto in vantaggio. 9º posto per Fernando nella classifica finale in virtù di un ottimo girone preliminare chiuso a punteggio pieno, e delle vittorie per 15/9 contro l’inglese Barrass e 15/13 contro l’olandese Moerbeek nei turni precedenti.

Prossimo impegno agonistico a La Spezia, con la prima prova nazionale cadetti di fioretto. Ottavia Iacono e Carla Scarso difenderanno i colori della Scherma Modica nel femminile; Edoardo Aprile, Roberto Calandrino e Andrea Cartia nella categoria maschile.

