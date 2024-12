Sarà sottoposto ad autopsia il corpo di Valerio Pacetto

Sarà sottoposto ad autopsia il corpo di Valerio Pacetto, il giovane morto dopo quattro mesi di ricovero al Policlinico di Catania rimasto vittima di un incidente a Scicli. Il magistrato di turno ha deciso per l’esame autoptico e si è in attesa di consocere la data dell’esame.

Il giovane era stato stato trasferito nell’ospedale etneo per i gravi traumi riportati nell’incidente stradale che si è verificato lo scorso 20 agosto, intorno alle 21.30, in contrada “Balatelle” sulla strada che collega Scicli con Cava d’Aliga. Valerio Pacetto era a bordo del suo scooter e stava facendo rientro nell’abitazione in cui viveva con la famiglia. Le condizioni del diciassettenne sono apparse subito gravi. Tant’è che dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica è stato deciso il suo trasferimento a Catania.

