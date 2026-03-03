Santa Maria del Focallo, via ai lavori urgenti sulla SP 67 dopo i danni del ciclone Harry

Parte un primo intervento di somma urgenza da 500mila euro per la messa in sicurezza del litorale ispicese, duramente colpito dal passaggio del Ciclone Harry. Ad annunciarlo, il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini.

I lavori riguardano il tratto della SP 67 compreso tra Casa Rosa e Viale Kennedy, area che aveva subito gravi danni a causa delle mareggiate, rendendo necessaria anche la chiusura temporanea al traffico.

Ripascimento morbido e tutela della costa

Parallelamente è stato riavviato l’iter per il completamento del progetto di ripascimento morbido a Santa Maria del Focallo, considerato un intervento strategico per contrastare l’erosione costiera e proteggere la viabilità litoranea.

Lavori affidati al Libero Consorzio di Ragusa

L’intervento di somma urgenza sarà curato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ente proprietario della SP 67 (litorale ispicese).

Le attività sono state precedute da sopralluoghi tecnici e incontri operativi tra amministratori e uffici competenti, con il coinvolgimento del Dipartimento regionale della Protezione Civile e del Genio Civile.

Obiettivo: sicurezza e ripristino della viabilità

L’intervento punta alla stabilizzazione del tratto costiero maggiormente compromesso dall’erosione e alla riapertura in sicurezza della strada provinciale, arteria fondamentale per residenti e attività turistiche.

La SP 67 rappresenta infatti un collegamento strategico lungo la fascia costiera del territorio di Ispica, in particolare per la località balneare di Santa Maria del Focallo.

L’attenzione resta alta anche sugli altri tratti danneggiati, con l’obiettivo di programmare ulteriori interventi per la tutela ambientale e la messa in sicurezza definitiva dell’intero litorale.

