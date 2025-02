Sanremo conquista tutta l’Italia. Si attendono i dati auditel e ci si prepara alla seconda giornata

Di Laura Curella

“Tutta l’Italia, Tutta l’Italia, Tutta l’Italia”. A dispetto delle tante canzoni in gara, dei testi bellissimi premiati dalla Sala Stampa e finiti all’interno della cinquina che ha chiuso la prima serata, è questo il ritornello che ha conquistato Sanremo.

Gabry Ponte è ovunque! Altro tormentone è quello degli ascolti. Si attendono i dati auditel e la speranza di Rai e Direttore artistico è quella che veramente il Bel Paese abbia risposto in maniera massiccia al dopo Amadeus.

Le cose belle di ieri?

La città invasa dal ritmo di Jovanotti, con tamburi e percussioni posizionate ovunque in attesa dei tre minuti più ritmati della puntata. Ma, nonostante la bravura dei mille musicisti coinvolti ne “L’Ombelico del Mondo”, a vincere la gara del ritmo è stato sicuramente Carlo Conti. La seconda notizia della giornata, infatti, è l’estrema puntualità del rispetto della scaletta, tanto da far entrare in tilt gli addetti ai lavori. Una sferzata di aria fresca.

Graziate dalla nottataccia, siamo prontissime in sala stampa per i primi ospiti. Si partirà con Francesca Michelin, il momento clou sarà alle 15:40 quando siederà davanti ai microfoni della Lucio Dalla Simone Cristicchi.

Ah, nota dolente, finora non siamo state sorteggiate per i biglietti della serata.

