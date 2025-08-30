Sangue in piazza Fratelli Cervi a Scoglitti. Balordi rompono i vetri della scuola e si feriscono?

Sangue in piazza Fratelli Cervi a Scoglitti. Ieri mattina i carabinieri hanno trovato delle chiazze di sangue sul selciato della piazza antistante l’edificio della scuola primaria “Don Bosco”. Inoltre i vetri del portone d’ingresso della scuola erano stati infranti.

I militari hanno effettuato un sopralluogo nella piazza e all’edificio della scuola.

La situazione di piazza Fratelli Cervi è da alcune settimane all’attenzione delle forze dell’ordine. I residenti della zona e alcuni villeggianti hanno scritto al Prefetto, al sindaco e ai rappresentanti delle forze dell’ordine per chiedere maggiori controlli nella zona. Circa 50 persone hanno segnalato che nella zona si verificano spesso episodi di microcriminalità (spaccio, liti, schiamazzi notturni anche con ciclomotori). Inoltre, il ballatoio d’ingresso della scuola, con delle rientranze, favorisce la presenza di chi vuole nascondersi.

Una settimana fa, un gruppo di residenti sono stati ricevuti nella caserma di Scoglitti dal comandante della Compagnia di Vittoria e dal comandante della stazione e hanno segnalato con dovizia di particolari la problematica. I militari hanno intensificato i controlli nella zona. Ma non è bastato. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì. E il sangue sull’asfalto accanto ai vetri rotti ne hanno lasciato una traccia inequivocabile.

