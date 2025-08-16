Mistero a Scoglitti: uomo senza vita nella sua abitazione

Un uomo di 56 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di Scoglitti. L’uomo, un rumeno che da tempo viveva nella frazione, in via Generale Salvatore Pelligra, una lunga strada alla periferia di Scoglitti che si incunea in un’ampia zona agricola. Proprio nella sua abitazione è stato trovato questa mattina, senza vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’ipotesi più probabile, in questo momento, è che l’uomo sia morto per cause naturali. Chi lo conosceva e i vicini di casa, hanno riferito che l’uomo aveva problemi di salute. Non sono stati trovati segni di violenza o altro. foto di repertorio

