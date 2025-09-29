Sampieri, spettacolo a Costa di Carro: ultime schiuse di Caretta-caretta

Una domenica di festa nella spiaggia di Costa di Carro, ad ovest del centro abitato di Sampieri, dove si è registrata la schiusa delle uova depositate da mamma tartaruga caretta-caretta due mesi fa, nello scorso mese di luglio. I primi movimenti di sabbia nella tarda serata di sabato per poi aprire il buco di fuoriuscita nella mattinata di ieri. Nascita che è stata monitorata dai volontari per tutta la durata della schiusa e l’ingresso in acqua, nel mare di Costa di Carro, un tratto di spiaggia incontaminata e dal grande valore naturalistico. Da ventiquattro ore i volontari del WWF monitoravano il nido. Le piccole caretta-caretta hanno raggiunto la battigia con l’aiuto dei volontari che si sono prodigati anche per l’immissione in acqua. “La schiusa delle uova di Caretta caretta è un evento ormai piuttosto frequente sulle nostre coste – ha detto l’operatrice del WWF Salva Caravello – ma che suscita sempre grande emozione, non solo per lo spettacolo naturale che offre, ma anche per il grande esempio di collaborazione da parte dei volontari, che intorno ad avvenimenti come questo vede la disponibilità di molte persone nel dare il proprio contributo alla nascita delle tartarughe marine”.

© Riproduzione riservata