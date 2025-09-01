Schiusa di tartarughe Caretta Caretta nella spiaggia di Casuzze. Le immagini

Schiusa di uova di tartarughe marine nella spiaggia di Casuzze. All’alba di domenica decine di tartarughine Caretta Caretta.

Nel corso della notte la sabbia dove erano deposte le uova ha iniziato a muoversi e sono uscite le prime testoline. Il piccolo nido, nella zona quasi di confine con Caucana, era già stato individuato e transennato. Le Caretta Caretta si sono dirette verso il mare, raggiungendo in breve tempo il bagnasciuga. I presenti avrebbero individuato circa 80 tartarughine, un numero molto alto. Non è escluso inoltre che alcune uova siano ancora sotto la sabbia e che potrebbero schiudersi nelle prossime ore. La schiusa avviene sempre nelle ore notturne.

Il cambiamento climatico e il riscaldamento dei mari ha accresciuto, negli ultimi anni, le nidificazioni delle tartarughe caretta caretta. Negli anni ‘90 la nidificazione era ormai quasi un ricordo e avveniva solo in rari casi. Negli ultimi dieci anni, i nidi di tartarughe sono molto aumentati.

Nella spiaggia di Casuzze c’è un secondo nido di Caretta Caretta. Un’altra schiusa dovrebbe avvenire a breve.

