Una Caretta Caretta deposita le uova sulla spiaggia di Punta Braccetto

Una tartaruga marina della specie Caretta caretta ha regalato uno spettacolo straordinario sulla spiaggia di Punta Braccetto, nei pressi del Luminoso Camping. Alle 22:10 circa di ieri sera la tartaruga, lunga 65 cm, ha scelto questo tratto di costa per deporre le sue uova. Dopo aver completato il suo compito, è tornata al mare, lasciando dietro di sé un nido prezioso che richiederà attenzione e protezione nei prossimi mesi.

La deposizione delle uova

La tartaruga Caretta caretta, anche conosciuta come tartaruga comune, è una specie protetta e la deposizione delle uova è un evento eccezionale e delicato. Le uova sono ora nascoste nella sabbia, dove rimarranno per circa 90 giorni, il tempo necessario affinché si schiudano e le piccole tartarughe emergano per dirigersi verso il mare.

Protezione del nido

Durante questo periodo, è essenziale garantire la massima protezione del nido. È importante delimitare chiaramente il nido per evitare che venga disturbato da persone o animali. Installare cartelli informativi che spieghino l’importanza di mantenere la distanza e di non disturbare il nido. Organizzare turni di sorveglianza per assicurarsi che il nido rimanga intatto e che nessuno interferisca con esso. Informare i bagnanti e i visitatori sull’importanza della protezione delle tartarughe marine e del loro habitat. Attualmente, sono 58 i nidi censiti in Sicilia.

