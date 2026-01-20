Sampieri sott’acqua, criticità anche a Chiaramonte e Ragusa: vento e pioggia flagellano la Provincia. FOTO

Il maltempo continua a colpire duramente la provincia di Ragusa, con piogge intense e raffiche di vento che nelle ultime ore hanno provocato allagamenti, caduta di alberi e disagi alla viabilità in diversi comuni del territorio. In campo, senza sosta, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, con squadre operative rafforzate. E’ atteso, secondo gli ultimi modelli meteo disponibili, un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle ore 16 circa.

Sampieri e Scicli: strade allagate e alberi caduti

Situazione critica nella zona costiera di Sampieri, dove la strada dietro il locale “PataPata” risulta completamente allagata, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli. A Scicli, in contrada Cozzo Rau, un albero è crollato sulla carreggiata: l’intervento tempestivo ha consentito il taglio e la rimozione, ripristinando la sicurezza stradale.

Chiaramonte e Giarratana: Protezione Civile in azione

Notte e giornata di intenso lavoro anche per la Protezione Civile – Gruppo Alfa di Chiaramonte, impegnata in numerosi interventi nelle contrade sotto il centro abitato. In particolare, nelle zone di Fontana e Santa Lucia, i volontari hanno provveduto alla rimozione di alberi abbattuti dal vento e alla messa in sicurezza di tratti viari compromessi.

Lo stesso Gruppo Alfa è intervenuto anche a Giarratana, dove è stata disposta la chiusura di una strada a causa della caduta di massi, evitando rischi per automobilisti e residenti. Sempre a Chiaramonte, manca la luce in alcune zone del territorio: il sindaco ha comunicato di aver già fatto le segnalazioni all’Enel, ma i tanti guasti in giro per la provincia e le difficili condizioni meteo rallentano le operazioni di ripristino della corrente.

Vigili del Fuoco: squadre raddoppiate in tutta la provincia

Prosegue senza sosta l’attività del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, che opera con squadre raddoppiate per far fronte all’emergenza. Gli interventi si concentrano soprattutto nei comuni di Ragusa, Modica, Vittoria e Comiso.

I pompieri sono impegnati nella rimozione di alberi pericolanti, ma anche di lamiere divelte e vetrate danneggiate dal vento. Numerose le segnalazioni per infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni, spesso causate dall’ostruzione delle grondaie, con conseguenti allagamenti interni.

Massima attenzione e invito alla prudenza

Le autorità raccomandano la massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e segnalando tempestivamente situazioni di pericolo. L’evoluzione delle condizioni meteo resta sotto costante monitoraggio, mentre uomini e mezzi continuano a presidiare il territorio per garantire sicurezza e assistenza alla popolazione.

